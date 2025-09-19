Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
5
:
Галатасарай
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
4
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Ростов
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 9:10
ЦСКА
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Конте про 0:2 с «Ман Сити»: «Сложно играть против них 11 на 11, а вдесятером после 20 минут это невозможно. Игра была сломана из-за красной карточки — не знаю, было ли это правильно»

«Наполи» уступил «горожанам» (0:2) в 1-м туре общего этапа соревнования. Команда Конте осталась в меньшинстве после удаления Джованни Ди Лоренцо на 21-й минуте матча. Главным арбитром встречи был Феликс Цвайер.

Источник: Спортс"

О матче.

«Сложно играть против “Манчестер Сити” 11 на 11, а вдесятером после 20 минут это уже невозможно. В обороне мы были очень хороши, но в моменте двух пропущенных мячей мы могли сыграть гораздо лучше. Впрочем, мне нечего сказать своим игрокам — они показали хорошую самоотдачу и настрой.

Если бы матч продолжился 11 на 11, на мой взгляд, можно было бы увидеть другую игру. Мы говорим о «Манчестер Сити» — фантастической команде, и нам нужно восстановиться и подготовиться к следующей игре.

Мы заберем с собой в Италию настрой команды, и мне нравится, как они вместе переживали это, но нельзя было пропускать два гола. Нам нужно думать о следующем матче в чемпионате, и я думаю, что мы можем добиться успеха в Лиге чемпионов.

О красной карточке.

«Честно говоря, я не видел эпизод. Когда получаешь красную карточку после 20 минут, искажается ход игры. Игра была сломана из-за этой красной карточки. Не знаю, было ли это правильно. Судья вынес решение, и мы должны его принять».

О решении заменить Кевина де Брюйне после удаления.

«Это был мой единственный вариант. Мне было очень, очень жаль его, ведь это игра против его бывшей команды, но Кевин прекрасно все понял. У меня было только такое решение, только этот вариант», — сказал Главный тренер «Наполи» в интервью TNT Sports.