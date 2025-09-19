Тренер «Спортинга» о 4:1: «Дали “Кайрату” поверить в себя, но потом были 15 минут в нашем стиле — интенсивно и боевито»

"Три очка в игре, которая могла стать сложной. Противник мотивирован в этом турнире, а мы были несколько пассивны в игре, отпустили ее, что могло создать опасность. Не забив, мы почувствовали беспокойство.
Во втором тайме начали очень плохо, дали сопернику поверить в себя, но потом были пятнадцать минут в стиле «Спортинга»: интенсивно, боевито, хорошие решения. В последние десять минут снова стали пассивными и пропустили гол.
Мы находимся на той стадии турнира, где важнее не голы, а победа. Потом будет сложнее. Команды нижней части таблицы могут удивить, у всех есть качество. Хорошо победить 4:1, но 4:0 было бы лучше. Но главное — то, что мы выиграли", — сказал Руй Боржеш.