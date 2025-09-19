Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
5
:
Галатасарай
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
4
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Ростов
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 9:10
ЦСКА
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Тренер «Спортинга» о 4:1: «Дали “Кайрату” поверить в себя, но потом были 15 минут в нашем стиле — интенсивно и боевито»

"Три очка в игре, которая могла стать сложной. Противник мотивирован в этом турнире, а мы были несколько пассивны в игре, отпустили ее, что могло создать опасность. Не забив, мы почувствовали беспокойство.

Источник: Спортс"

"Три очка в игре, которая могла стать сложной. Противник мотивирован в этом турнире, а мы были несколько пассивны в игре, отпустили ее, что могло создать опасность. Не забив, мы почувствовали беспокойство.

Во втором тайме начали очень плохо, дали сопернику поверить в себя, но потом были пятнадцать минут в стиле «Спортинга»: интенсивно, боевито, хорошие решения. В последние десять минут снова стали пассивными и пропустили гол.

Мы находимся на той стадии турнира, где важнее не голы, а победа. Потом будет сложнее. Команды нижней части таблицы могут удивить, у всех есть качество. Хорошо победить 4:1, но 4:0 было бы лучше. Но главное — то, что мы выиграли", — сказал Руй Боржеш.