Тренер «Спортинга» о 4:1: «Дали “Кайрату” поверить в себя, но потом были 15 минут в нашем стиле — интенсивно и боевито»

Мы находимся на той стадии турнира, где важнее не голы, а победа. Потом будет сложнее. Команды нижней части таблицы могут удивить, у всех есть качество. Хорошо победить 4:1, но 4:0 было бы лучше. Но главное — то, что мы выиграли", — сказал Руй Боржеш.