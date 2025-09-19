«Атлетико» расследует плевок члена штаба Симеоне в болельщиков «Ливерпуля». УЕФА может вынести дисциплинарное взыскание

По словам фаната мерсисайдцев Джонни Поултера, ассистент тренера мадридцев Диего Симеоне плюнул в него в ходе стычки. Аргентинец, в свою очередь, заявил, что болельщики хозяев демонстрировали ему средний палец.
По информации BBC, «Атлетико» проведет внутреннее расследование инцидента, но не будет давать публичных комментариев.
Ранее стало известно, что УЕФА также проведет расследование с возможным вынесением дисциплинарного взыскания. «Ливерпуль» предоставит соответствующее видео и другую информацию по данному инциденту.