Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
5
:
Галатасарай
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
4
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Ростов
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 9:10
ЦСКА
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

«Атлетико» расследует плевок члена штаба Симеоне в болельщиков «Ливерпуля». УЕФА может вынести дисциплинарное взыскание

Конфликт произошел в конце гостевого матча с «Ливерпулем» (2:3) в Лиге чемпионов.

Источник: Спортс"

По словам фаната мерсисайдцев Джонни Поултера, ассистент тренера мадридцев Диего Симеоне плюнул в него в ходе стычки. Аргентинец, в свою очередь, заявил, что болельщики хозяев демонстрировали ему средний палец.

По информации BBC, «Атлетико» проведет внутреннее расследование инцидента, но не будет давать публичных комментариев.

Ранее стало известно, что УЕФА также проведет расследование с возможным вынесением дисциплинарного взыскания. «Ливерпуль» предоставит соответствующее видео и другую информацию по данному инциденту.