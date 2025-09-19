Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
5
:
Галатасарай
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
4
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Ростов
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 9:10
ЦСКА
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Юрана признали тренером тура в Турции: «Мелочь, а приятно. Двух наших парней включили в символическую сборную»

Об этом рассказал сам тренер «Серик Беледиеспор».

Источник: Спортс"

"У нас был во всех отношениях тяжелый выезд. Ыгдыр находится возле Армении. Добирались с пересадкой в Стамбуле. Спонсор местного клуба — миллиардер, второй год ставит задачу выхода в Суперлигу. Понятно, что и футболисты в команде собраны качественные.

Во втором тайме, когда они физически подсели, мы, наоборот, добавили и сами включили прессинг. Пропустили один, но в ответ забили два, а могли еще и третий забивать. Можно сказать, «обыграли в шахматы». План на игру полностью сработал.

В 5-м туре мы единственные выиграли на выезде. Двух наших парней включили в символическую сборную, а меня тренером тура признали. Как говорится, мелочь, а приятно", — сказал Юран.