Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
5
:
Галатасарай
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
4
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Ростов
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 9:10
ЦСКА
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

«Надо иметь большие яйца, чтобы так пробить в его возрасте». Талалаев о паненке 19‑летнего форварда «Балтики» Степанова

В матче Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:1, 10:9 по пен.) Степанов сравнял счет на 93-й минуте и реализовал удар в серии 11-метровых в стиле Паненки.

Источник: Спортс"

— У нас мальчонка вышел один. Он вчера мог уехать домой к вечеру, косяк у него был один. Я пожелал ему забить два мяча, тогда бы он исправил этот момент.

Знаю, что любой тренер из моей молодости выгнал бы. Но мы должны учитывать разницу поколений в воспитании. Мы поставили ему задачу, и он ее выполнил. Теперь будет чаще привлекаться.

— Он по‑пижонски исполнил пенальти.

— Надо иметь большие яйца, чтобы так пробить в его возрасте. У него непростой характер, но этим и привлекает. Надо брать ситуацию как быка за рога. Вчера все могло повернуться против него, но сегодня он все изменил. Посмотрим, как дальше будет развиваться его карьера, — сказал тренер «Балтики».

«Живем один раз — надо рисковать». Он сравнял на 94-й и прибил ЦСКА паненкой.