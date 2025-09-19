Мамаев о своей академии: «Делаем постоянно шаги вперед, у нас уже три филиала. Развитие детей — очень важный момент»

— Это, скорее, два в одном. В целом мы не воспринимаем ее как бизнес. В первую очередь как благое дело, с помощью которого можем участвовать в развитии детей. Я считаю, что это очень-очень важный момент. Да, мы зарабатываем, но это не самоцель. Важно, что проект не в стагнации или деградации, а делаем постоянно шаги вперед, открываем филиалы.