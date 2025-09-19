Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
5
:
Галатасарай
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
4
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Ростов
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Байер
2
П1
X
П2

«МЮ» о кричалке «мальчик по вызову» перед игрой с «Челси»: «Она оскорбительна, разжигает ненависть. Такое поведение наказывается запретом на посещение “Олд Траффорд” на 3

Манкунианцы сделали заявление в преддверии домашнего субботнего матча АПЛ с «Челси», куда в конце августа из «Манчестер Юнайтед» перешел вингер Алехандро Гарначо.

Источник: Спортс"

«Пользуясь случаем, хотели бы подтвердить свою приверженность тому, чтобы “Олд Траффорд” оставался местом, где каждый чувствует себя в безопасности, где всех уважают и ценят.

Мы осведомлены о использовании кричалки «мальчик по вызову» во время матчей с «Челси» в последние годы. Хотим четко заявить: эта кричалка оскорбительна, неподобающая и ей не место на нашем стадионе или во время наших игр.

Ассоциация футбола Англии и Королевская прокурорская служба подтвердили, что эта кричалка считается дискриминационной и классифицируется как разжигание ненависти.

Соответственно, болельщиков, которые ведут себя подобным образом, ждут серьезные последствия, в том числе выдворение со стадиона, запрет на посещение матчей и возможное уголовное преследование. Согласно кодексу санкций клуба, такое поведение наказывается запретом на посещение стадиона на три года«, — говорится в заявлении “МЮ”.