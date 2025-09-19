«МЮ» о кричалке «мальчик по вызову» перед игрой с «Челси»: «Она оскорбительна, разжигает ненависть. Такое поведение наказывается запретом на посещение “Олд Траффорд” на 3

«Пользуясь случаем, хотели бы подтвердить свою приверженность тому, чтобы “Олд Траффорд” оставался местом, где каждый чувствует себя в безопасности, где всех уважают и ценят.
Мы осведомлены о использовании кричалки «мальчик по вызову» во время матчей с «Челси» в последние годы. Хотим четко заявить: эта кричалка оскорбительна, неподобающая и ей не место на нашем стадионе или во время наших игр.
Ассоциация футбола Англии и Королевская прокурорская служба подтвердили, что эта кричалка считается дискриминационной и классифицируется как разжигание ненависти.
Соответственно, болельщиков, которые ведут себя подобным образом, ждут серьезные последствия, в том числе выдворение со стадиона, запрет на посещение матчей и возможное уголовное преследование. Согласно кодексу санкций клуба, такое поведение наказывается запретом на посещение стадиона на три года«, — говорится в заявлении “МЮ”.