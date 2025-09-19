Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
21:30
Штутгарт
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.06
П2
4.50
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.91
X
2.99
П2
2.85
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.96
П2
7.50
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
5
:
Галатасарай
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
4
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Ростов
2
П1
X
П2

Тренер словенского «Целе» Риера подтвердил контакты со «Спартаком»: «Без еврокубков пока не вижу себя в российском клубе»

Испанский тренер, у которая русская жена, возглавляет словенский «Целе».

"Мне не нравится говорить про другие клубы, в которых я сейчас не работаю. Могу точно сказать: не знаю когда, но еще поработаю в России. Для меня это вторая страна!

Большой и главный минус — это неучастие России в еврокубках. Такова реальность. Я хочу выступать в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а в России сейчас можно выиграть только чемпионат. Я хочу быть максимально мотивирован.

Да, это правда, что мы говорили со «Спартаком», но не сейчас. Теперь не самый подходящий момент для этого. Я рад работать в словенском «Целе». Чувствую, что меня тут уважают и слушают. Мы попробуем выдать в Словении максимум.

У меня должен быть большой аппетит и мотивация, чтобы работать в России. Без еврокубков я пока не вижу себя в российском клубе. Этот сезон точно проведу в «Целе». Хотел остаться и понять, каково работать в клубе два года, потому что менял команду каждый сезон. Этот сезон мы начали очень хорошо, поэтому хочу закончить его в Словении, а потом посмотрим", — сказал Риера.