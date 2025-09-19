Ричмонд
Пеп о Холанде: «Роналду, Месси, ван Нистелрой, Левандовски — Эрлинг среди них. Если продолжит в таком ритме, то может побить рекорд по голам в ЛЧ»

«Манчестер Сити» обыграл «Наполи» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:0). Холанд забил 50-й гол в турнире.

Источник: Спортс"

"Что могу сказать? Его цифры говорят сами за себя, это счастье — иметь его в команде. Могу только поздравить его.

[Руд] ван Нистелрой и [Роберт] Левандовский, но также два монстра — Криштиану [Роналду] и Лионель [Месси] за последние 20 лет, и Эрлинг находится среди них.

С точки зрения голов он невероятен. Не сомневаюсь, что он сможет играть еще 10 лет. Если продолжит в таком ритме, то, безусловно, [он может побить рекорд по голам в ЛЧ Роналду — 140].

Это вопрос количества сыгранных матчей, опыта, более важных голов и также его менталитета«, — сказал главный тренер “Ман Сити”.