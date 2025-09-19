Футболисты Беларуси победили россиян на турнире развития УЕФА в Минске

В сегодняшнем матче второго тура подопечные Романа Морозова переиграли команду России со счетом 2:1. В составе победителей отличились Егор Романов и Тимофей Ковалевич. На старте соревнований белорусы уступили турецким сверстникам со счетом 2:3 (мячи у белорусов забили Иван Быстрый и Арсений Аплевич), а россияне разгромили сербов — 4:1. Также сегодня сербские футболисты выиграли у турок — 5:3. После двух игровых дней все участники набрали по три очка.