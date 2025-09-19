Футболисты Беларуси победили россиян на турнире развития УЕФА в Минске

В сегодняшнем матче второго тура подопечные Романа Морозова переиграли команду России со счетом 2:1. В составе победителей отличились Егор Романов и Тимофей Ковалевич. На старте соревнований белорусы уступили турецким сверстникам со счетом 2:3 (мячи у белорусов забили Иван Быстрый и Арсений Аплевич), а россияне разгромили сербов — 4:1. Также сегодня сербские футболисты выиграли у турок — 5:3. После двух игровых дней все участники набрали по три очка.
В воскресенье, 21 сентября белорусские футболисты завершат турнир встречей с сербской командой, а 22 сентября турки будут соперничать с россиянами. Все игры проходят на комплексе футбольных полей ассоциации «Белорусская федерация футбола» в Веснянке, вход на трибуны свободный.
В конце этой недели девичья сборная Беларуси (U-15) начнет выступление на таком же турнире в Сербии. В первом матче подопечные Татьяны Киосе сыграют с сербскими сверстницами (21 сентября), затем встретятся с россиянками (23 сентября), а завершат соревнования матчем с командой Черногории (26 сентября).
Такие международные юношеские турниры под эгидой УЕФА проводятся с 2012 года в рамках программы HatTrick. Беларусь впервые приняла подобные соревнования в 2013 году. Сейчас в турнирах развития принимают участие юноши и девушки из 55 национальных футбольных ассоциаций, входящих в УЕФА.