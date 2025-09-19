Посол Аргентины хотел бы увидеть Месси в матче со сборной России: «Почему бы и нет, нужно определить время и место. Лео — лучший футболист в истории»

Я видел информацию в СМИ о матче сборных Аргентины и России, но у меня нет никакой информации, это вопрос спортивных федераций — Аргентины и России. Хотел бы я такого матча? Если Лионель Месси приедет, то почему бы и нет. Я не знаю, нужно определить время и место игры для начала", — сказал Энрике Игнасио Феррер Виейра.
