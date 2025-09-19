Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
21:30
Штутгарт
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.84
X
4.20
П2
4.32
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.05
П2
2.85
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.89
П2
7.43
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.85
П2
4.00
Футбол. Первая лига
20.09
Енисей
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.03
П2
2.35
Футбол. Первая лига
20.09
Урал
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.30
П2
5.00

«Спартак» проиграл «Краснодару» в матче МФЛ

«Спартак» в гостях проиграл «Краснодару» в матче 23-го тура МФЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Московский «Спартак» в гостях проиграл «Краснодару» в матче 23-го тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ).

Встреча прошла в пятницу и завершилась со счетом 5:4. В составе победителей отличились Марк Богданец (4-я минута), Артем Сидоренко (6), Казбек Мукаилов (63), Иван Пугачевский (76) и Арсен Ревазов (86). У москвичей дубль оформил Арсений Кондояниди (2, 18 — с пенальти), также забили Георгий Рыков (14) и Данил Макушенко (82 — с пенальти).

«Краснодар» набрал 55 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице МФЛ, «Спартак» (38 очков) занимает шестое место.

Результаты других матчей тура:

«Крылья Советов» (Самара) — «Балтика» (Калининград) — 2:0;

«Факел» (Воронеж) — «Нижний Новгород» — 0:2;

«Акрон — Академия Коноплева» (Тольятти) — «Локомотив» (Москва) — 0:3;

«Ахмат» (Грозный) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:1;

ЦСКА (Москва) — «Рубин» (Казань) — 4:1;

«Ростов» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:0.