«Спартак» проиграл «Краснодару» в матче МФЛ

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Московский «Спартак» в гостях проиграл «Краснодару» в матче 23-го тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
Встреча прошла в пятницу и завершилась со счетом 5:4. В составе победителей отличились Марк Богданец (4-я минута), Артем Сидоренко (6), Казбек Мукаилов (63), Иван Пугачевский (76) и Арсен Ревазов (86). У москвичей дубль оформил Арсений Кондояниди (2, 18 — с пенальти), также забили Георгий Рыков (14) и Данил Макушенко (82 — с пенальти).
«Краснодар» набрал 55 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице МФЛ, «Спартак» (38 очков) занимает шестое место.
Результаты других матчей тура:
«Крылья Советов» (Самара) — «Балтика» (Калининград) — 2:0;
«Факел» (Воронеж) — «Нижний Новгород» — 0:2;
«Акрон — Академия Коноплева» (Тольятти) — «Локомотив» (Москва) — 0:3;
«Ахмат» (Грозный) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:1;
ЦСКА (Москва) — «Рубин» (Казань) — 4:1;
«Ростов» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:0.