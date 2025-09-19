«Спартак» проиграл «Краснодару» в матче МФЛ

Встреча прошла в пятницу и завершилась со счетом 5:4. В составе победителей отличились Марк Богданец (4-я минута), Артем Сидоренко (6), Казбек Мукаилов (63), Иван Пугачевский (76) и Арсен Ревазов (86). У москвичей дубль оформил Арсений Кондояниди (2, 18 — с пенальти), также забили Георгий Рыков (14) и Данил Макушенко (82 — с пенальти).