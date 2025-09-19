Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Лион
0
:
Анже
0
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.35
П2
7.28
Футбол. Германия
1-й тайм
Штутгарт
0
:
Санкт-Паули
0
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.62
П2
4.05
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.00
П2
2.75
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.72
П2
3.89
Футбол. Первая лига
20.09
Енисей
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.03
П2
2.35
Футбол. Первая лига
20.09
Урал
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.30
П2
5.00

Дзюба встретился с мальчиком, который сказал, что тот медленно бегает. Форвард «Акрона» подарил ему свою футболку

Ранее в эфире «Матч ТВ» мальчик заявил, что форвард «Акрона» медленно бегает и обвинил его в поражениях команд.

Источник: Спортс"

Спустя несколько дней после выхода видео с комментариями мальчика Дзюба встретился с ним и вручил ему игровую футболку со своей фамилией и номером 22.