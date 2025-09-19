Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Бетис
1
:
Реал Сосьедад
1
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.00
П2
4.00
Футбол. Франция
перерыв
Лион
0
:
Анже
0
Все коэффициенты
П1
1.86
X
2.66
П2
8.50
Футбол. Германия
2-й тайм
Штутгарт
2
:
Санкт-Паули
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
14.50
П2
52.00
Футбол. Первая лига
20.09
Енисей
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.03
П2
2.35
Футбол. Первая лига
20.09
Урал
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.30
П2
5.00
Футбол. Англия
20.09
Ливерпуль
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.04
П2
7.30

Павел Погребняк: «Станкович дает результат. Если его уволить, кого пригласить? Моуринью и Флика привезти не получится»

Сегодня стало известно, что тренер красно-белых дисквалифицирован на месяц за нецензурные выражения в адрес судьи в матче с «Динамо» (2:2).

Источник: Спортс"

«Если уволить Станковича, не понимаю, кого клуб может пригласить вместо него с таким статусом и с такой харизмой? Пока что он дает результат. Условных Моуринью или Флика не получится привезти, поэтому Станкович является хорошей кандидатурой», — заявил экс-форвард «Зенита».