Роналду ответил на критику подкастеров из-за перехода Феликса в саудовскую лигу: «Придурки. Ничего не понимают в футболе, но высказывают мнение»

«Придурки. Они ничего не понимают в футболе, а высказывают свое мнение», — написал Роналду в комментариях.
2-й тайм
Бетис
2
:
Реал Сосьедад
1
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.70
П2
11.50
2-й тайм
Лион
1
:
Анже
0
Все коэффициенты
П1
1.13
X
8.25
П2
51.00
2-й тайм
Штутгарт
2
:
Санкт-Паули
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
19.00
П2
100.00
20.09
Енисей
–
:
Факел
–
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.03
П2
2.35
20.09
Урал
–
:
Ротор
–
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.30
П2
5.00
20.09
Ливерпуль
–
:
Эвертон
–
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.04
П2
7.00