Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
2
:
Реал Сосьедад
1
П1
1.35
X
4.64
П2
13.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лион
1
:
Анже
0
П1
1.13
X
8.00
П2
51.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Штутгарт
2
:
Санкт-Паули
0
П1
1.02
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Первая лига
20.09
Енисей
:
Факел
П1
3.50
X
3.03
П2
2.35
Футбол. Первая лига
20.09
Урал
:
Ротор
П1
1.85
X
3.30
П2
5.00
Футбол. Англия
20.09
Ливерпуль
:
Эвертон
П1
1.50
X
5.04
П2
7.00

Писарев о Станковиче: «Удаляйся хоть через игру, но дай понять, во что ты хочешь играть. Уже 3 схемы изменил, у него 4 вингера. Зачем столько, если перешел на игру без вингеров?»

В пятницу стало известно, что тренер красно-белых дисквалифицирован на месяц за нецензурные выражения в адрес судьи в матче с «Динамо» (2:2).

Источник: Sports

"Удаляйся хоть через игру, но дай нам [футболистам] понять, во что ты хочешь играть. Деян уже три схемы изменил, у него четыре вингера. Зачем столько, если перешел на игру без вингеров? Станкович из Маркиньоса сделал крайнего латераля. Кто от этого выигрывает?

Он до сих пор в поиске. Станкович в матче с «Ростовом» укрепил центр обороны. Зачем? Просто взял и проиграл матч. Пусть он по‑тренерски покажет, что он не эмоциональный, а тактически грамотный специалист", — сказал тренер сборной России.

«Спартак» с 12 очками занимает восьмое место в таблице чемпионата России.