«Барселона» сыграет с «Сосьедадом» на «Олимпик Льюис Компанис», скорее всего. Каталонцы надеялись вернуться на «Камп Ноу» на последний матч сентября

Каталонцам пока не удалось получить сертификат, необходимый для выдачи лицензии на проведение игр на «Камп Ноу».
Проведение матча на «Олимпик Льюис Компанис» тоже связано с определенными трудностями. Игра была сдвинута на более раннее время (с 21:00 на 18:30 по местному времени) по запросу полиции в связи с пересечением с Piromusical de la Mercè. Подготовка муниципальных служб к музыкальному мероприятию приведет к тому, что болельщикам будет гораздо сложнее добраться и покинуть арену.
Генменеджер Ла Лиги Гомес о финансах «Барсы»: «Это клуб мирового класса, он придет в норму. Сейчас они работают без стадиона, приносящего 70−80 млн евро в год».