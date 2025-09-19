Лебедев про Ротенберга: «Называли “заряженным”. У всех зарплата 8 000 рублей — а он на “Крузаке” с охраной. Попович ему так сказал — Боря ответил: “Ты так не шути

— Как же?
— Это было в дубле «Зенита». Весна, плюс 18 — а он выходит такой на поле в шапке с помпоном, штаны заправил в носки, на ногах огромные кроссовки, какой-то непонятный акцент. Мы вообще не поняли, кто это такой. Потом Ротенберг стал переодеваться.
— И?
— Понимаешь, когда ты видишь футболиста — ждешь у него определенную фигуру: мышцы, структуру тела. А тут — ничего футбольного. Абсолютно. Внутри команды Борю называли «заряженным». Ездил на 200-м «Крузаке». У всех зарплата 8 тысяч рублей — а он катается на такой тачке с охраной. Еще и рассказывал нам, что купил литые колеса за двести косарей.
— Понимаю ваши чувства.
— Ну вот и говорили про Ротенберга: «Заряженный, упакованный. Его не трогайте». Однажды сидели в бане. Что-то в таком стиле ему сказал Геннадий Попович, царствие небесное, — он тогда работал ассистентом тренера дубля. Знаешь, что Боря ответил?
— Что?
— «Иваныч, ты так не шути. А то у тебя на лбу появится красненькая точка». Мы сразу замолчали. И Попович не нашелся, что сказать в ответ. Вроде понятно, что шутит. Но все равно было не по себе от специфического юмора.
— Да уж.
— Спустя какое-то время я ехал по Дворцовому мосту и увидел машину Ротенберга. В шутку посигналил, и через секунду меня подрезал другой «Крузак». Встали, перегородили дорогу. На следующий день Боря говорит мне: «Я их еле успокоил по рации, чтобы тебя не выбросили из тачки, а машину не выкинули с моста».
Но вообще Ротенберг был добрый парень, не злился, не ругался, — вспомнил экс-защитник «Зенита».