Деку про ЛЧ: «Барселоне» нужно быть очень сильной, чтобы претендовать на финал. «Ливерпуль» и «Реал» укрепились, «ПСЖ» — невероятная команда. Конкуренты стали лучше"

«ПСЖ» — невероятная команда, за последние годы там собран мощный состав, сделаны правильные трансферы, у них тренер, который мне очень нравится, очень серьезный и любящий соревноваться, это одни из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. Нас ждет хороший и зрелищный матч, но это скорее матч за выход в плей-офф.
Нужно идти от игры к игре. Мечтать о Лиге чемпионов нет смысла, если ты не сможешь пройти общий этап.
Это хороший матч, но мы постараемся набрать очки, чтобы достичь нашей цели — квалификации«, — сказал спортивный директор “Барселоны”.