Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
09:45
Енисей
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.46
X
3.03
П2
2.35
Футбол. Первая лига
12:00
Урал
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.30
П2
5.00
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
2
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2

Деку про ЛЧ: «Барселоне» нужно быть очень сильной, чтобы претендовать на финал. «Ливерпуль» и «Реал» укрепились, «ПСЖ» — невероятная команда. Конкуренты стали лучше"

«Многие команды заметно усилились, например, “Ливерпуль”, который подписал ряд игроков, и “Реал Мадрид” тоже. Команды стали лучше. Нам нужно быть очень сильными, чтобы претендовать на финал.

Источник: Спортс"

«ПСЖ» — невероятная команда, за последние годы там собран мощный состав, сделаны правильные трансферы, у них тренер, который мне очень нравится, очень серьезный и любящий соревноваться, это одни из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. Нас ждет хороший и зрелищный матч, но это скорее матч за выход в плей-офф.

Нужно идти от игры к игре. Мечтать о Лиге чемпионов нет смысла, если ты не сможешь пройти общий этап.

Это хороший матч, но мы постараемся набрать очки, чтобы достичь нашей цели — квалификации«, — сказал спортивный директор “Барселоны”.