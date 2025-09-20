Ричмонд
Стало известно будущее Станковича в «Спартаке», легенда сборной России возобновит карьеру. Трансферные слухи дня

Главное к этому часу.

Источник: Sport24

Что в России

Станковича уволят в ближайшие несколько недель

Совет директоров «Спартака» и генеральный директор Олег Малышев склоняются к увольнению Деяна Станковича с поста главного тренера в течение ближайших недель, сообщает «Чемпионат».

Окончательное решение еще не принято, тем не менее все ключевые люди в клубе все больше склоняются к отставке сербского специалиста. Против пока выступает спортивный директор Франсис Кахигао, у которого нет готового кандидата на замену Станковичу. Кроме того, сам Кахигао находится в отпуске, что осложняет коммуникацию.

«Спартак» занимает 8-е место в таблице РПЛ после 8 туров, отставая от лидера — «Краснодара» — на 7 очков. В следующем матче красно-белые примут «Крылья Советов».

Марио Фернандес объявил о завершении игровой карьеры

Бывший защитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России Марио Фернандес объявил о завершении игровой карьеры.

Об этом футболист, которому 19 сентября исполнилось 35 лет, объявил в соцсетях своей жены: «Сегодня я официально заканчиваю карьеру профессионального футболиста. Спасибо, Господь Иисус, без тебя это было бы невозможно. Обнимаю, Марио Фернандес».

Последним клубом в карьере Марио был «Зенит», который он покинул летом 2024 года.

Сычев планирует возобновить карьеру

Бывший нападающий «Локомотива», «Спартака» и сборной России Дмитрий Сычев рассказал, что может возобновить карьеру футболиста.

Сычев, которому в октябре исполнится 42 года, занимает должность президента омского «Иртыша», выступающего во Второй лиге. Футболист сообщил о завершении игровой карьеры в декабре 2019 года.

«Да, я действительно раздумываю над возобновлением карьеры футболиста. Есть, конечно, определенные нюансы. Абсолютно точно нужно быть готовым физически, а для этого мне нужно пройти тренировочный цикл 2−3 недели минимум, а лучше полноценные сборы, а я постоянно занят в работе в офисе на посту президента омского “Иртыша” и в бесконечных командировках. В состав на игру хочу попасть исключительно по спортивному принципу. К тому же нужно узнать, что по этому поводу думает главный тренер команды и руководство Омской области (улыбается).

Мотивировали меня на это решение смелые эксперименты медийных команд, выход на поле Александра Ивановича Медведева и недавний гол Ари в Кубке России за медийную команду. К тому же Ари обошел меня в списке бомбардиров клуба Григория Федотова — есть дополнительная мотивация догнать его.

Сейчас провожу определенные консультации в каком виде и сезоне мое возвращение произойдет, после этого приму окончательное решение", — приводит слова Сычева Metaratings.ru.

ЦСКА предложил Кузяеву контракт по схеме «1+1»

Бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев до конца недели должен пройти медицинский осмотр для перехода в ЦСКА, сообщает «СЭ».

По данным источника, стороны обсуждают контракт по схеме «1+1».

32-летний Кузяев стал свободным агентом после ухода из французского «Гавра» летом.

Ранее Sport24 сообщал, что интерес к Кузяева проявляет «Ахмат», за который футболист выступал ранее.

Что в Европе

«Челси» поборется с «МЮ» за Камавингу

Три топ-клуба АПЛ — «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» — проявляют интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга. «Сливочные» оценивают 22-летнего француза примерно в €80 млн, сообщает Caught Offside.

При этом пока неясно, готов ли сам Камавинга покинуть «Королевский клуб». В прошлом сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две голевые передачи.

Контракт футболиста с «Реалом» действует до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет около €60 млн.

Воспитанник «Зенита» подписал контракт с «Карабахом»

Нападающий Рамиль Шейдаев снова станет игроком «Карабаха». Как сообщает пресс-служба азербайджанского клуба в соцсети Х, контракт с 28-летним футболистом подписан до лета 2026 года.

Форвард родился в Санкт-Петербурге и является воспитанником «Зенита». За свою карьеру он также успел поиграть за московское «Динамо», самарские «Крылья Советов», «Сабах», «Жилину», казанский «Рубин», тайский «Бурирам», турецкие «Коджаэлиспор» и «Нефтчи».

С 2016 года Шейдаев выступает за национальную сборную Азербайджана, а в юношеские годы защищал цвета сборной России.