Стало известно будущее Станковича в «Спартаке», легенда сборной России возобновит карьеру. Трансферные слухи дня

«Да, я действительно раздумываю над возобновлением карьеры футболиста. Есть, конечно, определенные нюансы. Абсолютно точно нужно быть готовым физически, а для этого мне нужно пройти тренировочный цикл 2−3 недели минимум, а лучше полноценные сборы, а я постоянно занят в работе в офисе на посту президента омского “Иртыша” и в бесконечных командировках. В состав на игру хочу попасть исключительно по спортивному принципу. К тому же нужно узнать, что по этому поводу думает главный тренер команды и руководство Омской области (улыбается).