Футболисты «Легенд России» обыграли «Легенд Азии»

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Команда «Легенды России» обыграла «Легенд Азии» в матче международного футбольного турнира «Кубок легенд».
Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве и завершилась со счетом 8:6. В составе «Легенд России» хет-триком отметился Денис Глушаков, по дублю у Сергея Игнашевича и Павла Погребняка, еще один мяч забил Олег Титов.
Позже в субботу «Легенды России» сыграют с командой из Сербии.
Кубок легенд проводится с 2009 года, в 2010 году турниру было присвоено имя ушедшего из жизни Константина Еременко. Наибольшее количество побед за всю историю одерживала команда легенд России, она становилась чемпионом Кубка легенд 14 раз.