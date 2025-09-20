Сборная России вышла в финал Кубка легенд

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Команда «Легенды России» обыграла «Легенд Сербии» в матче международного футбольного турнира «Кубок легенд».
Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве и завершилась со счетом 8:4.
«Легенды России» ранее обыграли «Легенд Азии», команда завершила групповой этап на первом месте группы Б и сыграет в финале турнира с «Легендами Европы» в воскресенье.
Кубок легенд проводится с 2009 года, в 2010 году турниру было присвоено имя ушедшего из жизни Константина Еременко. Россияне выигрывали турнир 14 раз.