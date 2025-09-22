Мостовой: выбор обладателя «Золотого мяча» — 2025 — самый сложный за 20 лет

В прошлом году все знали и хотели, чтобы награду забрал Винисиус, который пять лет разрывал Лигу чемпионов, а в итоге отдали Родри. Здесь бесполезно гадать — кому дадут, тому дадут. Годы летят — Салаху, например, уже за 30. Левандовски пачками забивает каждый год, а он вроде даже ни разу в тройке не был. Кейн сколько лет бомбил и тоже никогда не был претендентом«, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Николаем Барановым.