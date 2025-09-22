Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.02
П2
1.70
Футбол. Франция
21:00
Марсель
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.18
П2
1.85
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.50
П2
15.00
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Хетафе
0
П1
X
П2

Мостовой: выбор обладателя «Золотого мяча» — 2025 — самый сложный за 20 лет

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча» — 2025.

Источник: Чемпионат.com

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча» — 2025.

«Думаю, выбор обладателя “Золотого мяча” будет одним из самых тяжёлых за последние 20 лет. Нет однозначного фаворита и даже тройки главных претендентов. Два месяца назад из Парижа кричали, что выиграет Витинья. Есть 10 человек, но из них никто не дотягивает до уровня Роналду и Месси, которые на протяжении 15 лет творили магию и историю. Будет непросто выбрать лучшего игрока. У меня нет вариантов, кто выиграет “Золотой мяч”.

В прошлом году все знали и хотели, чтобы награду забрал Винисиус, который пять лет разрывал Лигу чемпионов, а в итоге отдали Родри. Здесь бесполезно гадать — кому дадут, тому дадут. Годы летят — Салаху, например, уже за 30. Левандовски пачками забивает каждый год, а он вроде даже ни разу в тройке не был. Кейн сколько лет бомбил и тоже никогда не был претендентом«, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Николаем Барановым.