Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
23.09
Атлетик
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.79
П2
7.48
Футбол. Испания
23.09
Эспаньол
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.27
П2
3.30
Футбол. Испания
23.09
Леванте
:
Реал
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.87
П2
1.37
Футбол. Испания
23.09
Севилья
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.14
X
3.49
П2
2.35
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2

«ПСЖ» проиграл впервые в сезоне — «Марселю». До этого было 6 побед подряд

Команда Луиса Энрике уступила «Марселю» в 5-м туре Лиги 1 со счетом 0:1.

Источник: Спортс"

Перед этим парижане одержали победы над «Аталантой» (4:0), «Лансом» (2:0), «Нантом» (1:0), «Анже» (1:0), «Тулузой» (6:3) и завоевали Суперкубок Европы, выиграв у «Тоттенхэма» в серии пенальти (2:2, 4:3).

28 сентября «ПСЖ» примет «Осер».