Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
23.09
Атлетик
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.80
П2
7.50
Футбол. Испания
23.09
Эспаньол
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.27
П2
3.36
Футбол. Испания
23.09
Леванте
:
Реал
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.89
П2
1.37
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2

Футболистка «Барсы» Бонмати выиграла «Золотой мяч» в третий раз подряд — это рекорд

Хавбек «Барселоны» и сборной Испании была признана лучшей футболисткой года по версии France Football. Ранее она завоевывала эту награду в 2023 и 2024 годах.

В голосовании она опередила Мариону Кальдентей, Алессию Руссо, Клои Келли, Патрисию Гихарро, Лию Уильямсон, Эву Пайор, Люси Бронз и Ханну Хэмптон.

Бонмати стала первой футболисткой в истории, которая выиграла «Золотой мяч» три раза.