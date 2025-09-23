Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Атлетик
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.77
П2
7.50
Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.27
П2
3.39
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Реал
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.93
П2
1.35
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2

Сергей Ташуев: «Станкович не понимает, что такое “Спартак”. Идет шарахание от итальянского футбола к другому. Надо понимать, что такое стильный футбол, а не просто: я бывший футболист, я играл

Красно-белые обыграли «Крылья Советов» (2:1) в матче 9-го тура Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

«То в три центральных защитника играют, то в два, смена позиций в каждом матче. Это говорит о том, что он до конца не понимает, что такое “Спартак”.

«Спартак» — это агрессивный и атакующий стиль, основанный на тончайшем взаимодействии игроков. Это было и при Константине Бескове, и при Олеге Романцеве. Состав был стабильный, все понимали друг друга с полуслова. Вообще взаимодействие игроков — это основа футбола.

Идет шарахание от итальянского футбола к другому, от одной схемы к другой. Во втором тайме игроки вернулись на свои позиции, Маркиньос налево, а Эсекиэль Барко в центр плюс вышли Пабло Солари и Манфред Угальде, и сразу игра завязалась.

Сначала надо сделать стабильный состав, тогда будет игра. А разные схемы — это неправильно, все должно работать как швейцарские часы. Это как в обучении: нельзя сначала учить слова, а потом алфавит.

Надо понимать, что такое стильный футбол, а не просто — я бывший футболист, я хорошо играл.

Ситуация в «Спартаке» достаточно своеобразная, поэтому и нестабильная игра", — сказал бывший тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев.