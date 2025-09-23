«Боялся, что чемпионат Крыма — договорная лига, где кидают и расторгают контракты, но мне все выплатили. Местные команды нужны России». Экс-игрок ялтинского «Рубина» о футболе в регионе

— Как ты оказался в чемпионате Крыма?
— Ялтинский «Рубин» искал нескольких игроков, а я как раз был без клуба. Мне позвонил спортивный директор, и я приехал.
— Столкнулся с хаосом?
— При переезде боялся, что чемпионат Крыма — договорная лига, где спокойно кидают ребят и расторгают контракты по собственному желанию. Но мне повезло. Все выплатили.
— Почему покинул Ялту?
— Сменилось руководство. Довериться новым людям было большим риском.
— Проект с крымскими командами во Второй лиге — искусственный?
— В Крыму любят футбол, на стадионах — аншлаги, поэтому местные команды нужны России, — сказал Криворог.