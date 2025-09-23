Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Леванте
0
:
Реал
0
Футбол. Испания
1-й тайм
Севилья
0
:
Вильярреал
1
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Жирона
1
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Валенсия
2
Футбол. Кубок России
завершен
Broke Boys
0
:
Сокол
2
Футбол. Кубок России
завершен
ПСК
1
:
Урал
2
«Боялся, что чемпионат Крыма — договорная лига, где кидают и расторгают контракты, но мне все выплатили. Местные команды нужны России». Экс-игрок ялтинского «Рубина» о футболе в регионе

27-летний защитник Марк Криворог сейчас выступает за клуб шестой лиги Испании «Мойете».

Источник: Спортс"

— Как ты оказался в чемпионате Крыма?

— Ялтинский «Рубин» искал нескольких игроков, а я как раз был без клуба. Мне позвонил спортивный директор, и я приехал.

— Столкнулся с хаосом?

— При переезде боялся, что чемпионат Крыма — договорная лига, где спокойно кидают ребят и расторгают контракты по собственному желанию. Но мне повезло. Все выплатили.

— Почему покинул Ялту?

— Сменилось руководство. Довериться новым людям было большим риском.

— Проект с крымскими командами во Второй лиге — искусственный?

— В Крыму любят футбол, на стадионах — аншлаги, поэтому местные команды нужны России, — сказал Криворог.