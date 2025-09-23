Ричмонд
Смолов о поле на «Зорком»: «Хочу, чтобы тут запретили играть в футбол. Риск получить травму выше, чем сделать что‑то полезное»

— Вас поприветствовали болельщики «Сокола» перед матчем. Какие ощущения?

Источник: Спортс"

— Приятно. Поздравляю команду и болельщиков с победой, потому что я неоднократно говорил, что «Сокол» для меня родная команда. Но в то же время расстроен, что нам не удалось пройти дальше.

— Ситуация с опозданием могла сбить команду?

— Да нет. Сбить могла ситуация с полем, что футбольным называется. Это ужас просто. Я бы очень хотел, чтобы тут запретили официально в футбол играть. Это просто отвратительно. Риск получить травму выше, чем сделать что‑то полезное, — сказал форвард «БроукБойз».

«Броуки» с Федором Смоловым выбыли из FONBET Кубка России, проиграв «Соколу» (0:2) в четвертом раунде Пути регионов. Матч прошел в Красногорске, на стадионе «Зоркий».