«Пляжный мяч Винисиусу». Фанаты «Леванте» скандировали кричалки о вингере «Реала» во время матча

«Пляжный мяч Винисиусу». Фанаты «Валенсии» подготовили кричалку про вингера «Реала» после невручения ему «Золотого мяча».
«Реал» играет на выезде с «Леванте» в 6-м туре Ла Лиги (4:1, второй тайм). Винисиус забил гол и отдал голевой пас на Франко Мастантуоно.
Болельщики хозяев по ходу игры скандировали «Пляжный мяч Винисиусу».
