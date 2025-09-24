Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Леванте
1
:
Реал
4
Все коэффициенты
П1
73.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. Испания
2-й тайм
Севилья
1
:
Вильярреал
1
Все коэффициенты
П1
5.15
X
1.67
П2
5.00
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Broke Boys
0
:
Сокол
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ПСК
1
:
Урал
2
П1
X
П2

У «Милана» при Аллегри 5 сухих побед с общим счетом 11:0 и поражение от «Кремонезе»

В Кубке Италии команда Массимилиано Аллегри победила «Лечче» со счетом 3:0. В субботу «россонери» разгромили «Удинезе» в 4-м туре Серии А — 3:0.

Источник: Спортс"

Ранее были обыграны «Болонья» (1:0), «Лечче» (2:0) и «Бари» (2:0).

Единственное поражение миланцам нанес «Кремонезе» 23 августа — 1:2.

28 сентября «Милан» встретится с «Наполи», 5 октября — с «Ювентусом».