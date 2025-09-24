У «Милана» при Аллегри 5 сухих побед с общим счетом 11:0 и поражение от «Кремонезе»

Ранее были обыграны «Болонья» (1:0), «Лечче» (2:0) и «Бари» (2:0).
Единственное поражение миланцам нанес «Кремонезе» 23 августа — 1:2.
28 сентября «Милан» встретится с «Наполи», 5 октября — с «Ювентусом».
В Кубке Италии команда Массимилиано Аллегри победила «Лечче» со счетом 3:0. В субботу «россонери» разгромили «Удинезе» в 4-м туре Серии А — 3:0.
