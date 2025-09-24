Ричмонд
Смолов набрал 2+1 по гол+пас и сравнялся с Аршавиным в рейтинге российских бомбардиров, играя за «Броуков» в FONBET Кубке России

Федор Смолов сыграл три матча в составе «Броуков» в FONBET Кубке России. Форвард забил гол курскому «Авангарду» (2:1) и отметился голом и ассистом против «Сатурна» (2:0).

Источник: Спортс"

Таким образом, Смолов догнал Андрея Аршавина в рейтинге российских бомбардиров. Теперь у обоих футболистов по 158 голов.

«Броуки» со Смоловым дошли до 4-й стадии Пути регионов Кубка России, повторив рекорд медикоманд. Ранее это удавалось 2Drots в 2023 году и «Амкалу» в прошлом и этом розыгрышах турнира.

«БроукБойз» выбыли из Кубка России, проиграв «Соколу» (0:2). Команда из-за пробок приехала на кубковый матч за 5 минут до начала.

4-й раунд Пути регионов Кубка России пока остается рекордной стадией для медиакоманд. Представители Медиалиги никогда еще не обыгрывали клубы Первой лиги в Кубке страны.

Саратов — место силы Смолова: рубился с хулиганами, открыл арт-объект и влюбился в футбол.

1,5 года Смолова в «Сатурне»: занимал 150 евро у тренера на джинсы, издевался после замены, проспал матч.

Смолов догнал Аршавина по голам. Безумие в кубковой битве «Броуков»!