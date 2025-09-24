Смолов набрал 2+1 по гол+пас и сравнялся с Аршавиным в рейтинге российских бомбардиров, играя за «Броуков» в FONBET Кубке России

Таким образом, Смолов догнал Андрея Аршавина в рейтинге российских бомбардиров. Теперь у обоих футболистов по 158 голов.
«Броуки» со Смоловым дошли до 4-й стадии Пути регионов Кубка России, повторив рекорд медикоманд. Ранее это удавалось 2Drots в 2023 году и «Амкалу» в прошлом и этом розыгрышах турнира.
«БроукБойз» выбыли из Кубка России, проиграв «Соколу» (0:2). Команда из-за пробок приехала на кубковый матч за 5 минут до начала.
4-й раунд Пути регионов Кубка России пока остается рекордной стадией для медиакоманд. Представители Медиалиги никогда еще не обыгрывали клубы Первой лиги в Кубке страны.
Саратов — место силы Смолова: рубился с хулиганами, открыл арт-объект и влюбился в футбол.
1,5 года Смолова в «Сатурне»: занимал 150 евро у тренера на джинсы, издевался после замены, проспал матч.
