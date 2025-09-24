Ричмонд
Робертсон про Экитике: «Два глупых предупреждения — и “Ливерпуль” лишился его на субботний матч. Первая желтая — просто тупость»

Нападающий «Ливерпуля» вышел на замену сразу после перерыва матча с «Саутгемптоном» и на 53-й минуте был предупрежден за то, что придержал соперника, а затем отбросил мяч.

Источник: Спортс"

На 85-й минуте француз воспользовался передачей Федерико Кьезы и точным ударом вывел мерсисайдцев вперед — 2:1. После гола Экитике снял футболку и продемонстрировал ее трибунам. Главный судья показал автору забитого мяча вторую желтую Том Бремелл.

"Я очень сильно удивлюсь, если он сделает так еще раз. Забитый гол — это всегда эмоциональный момент, и он, очевидно, просто забыл [про желтую]. Его первая карточка — это тупость. Два глупых предупреждения — и мы лишились его на субботу.

Он поступил глупо. Это послужит ему уроком, и я уверен, что такое больше не повторится", — сказал защитник.

В субботу «Ливерпуль» сыграет с «Кристал Пэлас» в АПЛ.