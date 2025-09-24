Макануфф об удалении Экитике за снятую футболку: «Нелепо. Это обычный гол: мяч прострелили, он замкнул. Еще поднял ее к трибунам, в этом не было необходимости»

Форвард «Ливерпуля» принес победу команде на 85-й минуте матча Кубка английской лиги (2:1) с «Саутгемптоном». После гола Экитике снял футболку и показал ее трибунам. Главный судья показал ему вторую желтую.
"Это просто нелепо. Уже все знают правила. Слушайте, мне нравятся эмоции, страсть и моменты, когда тебя захлестывают чувства, но это было совсем не то.
Это обычный гол: мяч прострелили, он спокойно замкнул. Я просто не понимаю, что у него было в голове, когда он снял футболку и еще поднял ее к трибунам. В этом не было никакой необходимости«, — сказал экс-полузащитник “Рединга”.