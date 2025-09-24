Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Реал
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Broke Boys
0
:
Сокол
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ПСК
1
:
Урал
2
П1
X
П2

Макануфф об удалении Экитике за снятую футболку: «Нелепо. Это обычный гол: мяч прострелили, он замкнул. Еще поднял ее к трибунам, в этом не было необходимости»

Форвард «Ливерпуля» принес победу команде на 85-й минуте матча Кубка английской лиги (2:1) с «Саутгемптоном». После гола Экитике снял футболку и показал ее трибунам. Главный судья показал ему вторую желтую.

Источник: Спортс"

Форвард «Ливерпуля» принес победу команде на 85-й минуте матча Кубка английской лиги (2:1) с «Саутгемптоном». После гола Экитике снял футболку и показал ее трибунам. Главный судья показал ему вторую желтую.

"Это просто нелепо. Уже все знают правила. Слушайте, мне нравятся эмоции, страсть и моменты, когда тебя захлестывают чувства, но это было совсем не то.

Это обычный гол: мяч прострелили, он спокойно замкнул. Я просто не понимаю, что у него было в голове, когда он снял футболку и еще поднял ее к трибунам. В этом не было никакой необходимости«, — сказал экс-полузащитник “Рединга”.