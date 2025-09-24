Слот о 2:1 с «Саутгемптоном»: «Не лучший матч “Ливерпуля” — ожидаемо, когда играешь совершенно новым составом. Были и положительные моменты — Мамардашвили, Кьеза, Леони были хороши&ra

"Не лучшая наша игра. Этого можно ожидать, когда играете совершенно новым составом. Было много игроков, которые не играли долгое время. Были и положительные моменты — Георгий Мамардашвили провел хорошую игру, Федерико Кьеза и Джованни Леони были хороши. Первый гол Александера [Исака], потом забил Юго [Экитике].
В игре были позитивные моменты, но мы ничего не отняли у «Саутгемптона», потому что они играли хорошо, как команда мы сыграли не лучшим образом«, — сказал главный тренер “Ливерпуля” в эфире ITV.