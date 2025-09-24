Мареска про 2:1 с «Линкольн Сити»: «Спрашивал у команды, кто играл против клубов из 3-й лиги, потому что это другой футбол, у соперника удвоенная мотивация. У “Челси” были проблемы в 1

"Знаю, что некоторые футболисты не принимали участия в таких матчах. Я сегодня спросил у команды, кто играл против клубов из третьей лиги, потому что надо понимать, что придется играть в другой футбол. Это не такая же игра, как другие, потому что соперник выходит играть с удвоенной мотивацией, по-другому подходит к единоборствам и так далее.