Мареска про 2:1 с «Линкольн Сити»: «Спрашивал у команды, кто играл против клубов из 3-й лиги, потому что это другой футбол, у соперника удвоенная мотивация. У “Челси” были проблемы в 1

Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Реал
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Broke Boys
0
:
Сокол
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ПСК
1
:
Урал
2
П1
X
П2

"Знаю, что некоторые футболисты не принимали участия в таких матчах. Я сегодня спросил у команды, кто играл против клубов из третьей лиги, потому что надо понимать, что придется играть в другой футбол. Это не такая же игра, как другие, потому что соперник выходит играть с удвоенной мотивацией, по-другому подходит к единоборствам и так далее.

В первой половине у нас были проблемы, во втором тайме мы сыграли намного лучше. Мы внесли тактические изменения, и это сыграло важную роль. Хато сыграл на другой позиции, также нам повезло с тем, что мы забили сразу после возобновления игры«, — сказал главный тренер “Челси”.