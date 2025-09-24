Алонсо о 4:1 с «Леванте»: «Реал» на правильном пути, мы продолжаем создавать прочную основу. Когда у тебя есть качественные игроки, это сильно облегчает задачу"

"Мы только что закончили матч, думал только о нем, завтра уже будем думать о дерби. Вини сыграл решающую и очень важную роль.
Мы находимся на этапе роста, построения. Прошел 51 день, впереди еще длинный путь, мы продолжаем создавать прочную основу, чтобы быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов, Ла Лиге, Кубке. Многие чувствуют себя вовлеченными, это важно.
Еще есть, что улучшать, есть вещи, которые мы можем делать лучше. Мы на правильном пути — и по результатам, и по тому, как мы работаем. Это только начало, и мы хотим продолжать успешно конкурировать".
Об изменении схемы.
"Когда у тебя есть качественные игроки, это сильно облегчает задачу, ведь даже при небольшом количестве тренировок они понимают идею. Гибкие игроки, которые могут действовать по-разному и на разных позициях.
Сегодня мы посчитали это уместным, потому что некоторым нужно было отдохнуть — прежде всего Милитао и Карвахалю — и это получилось хорошо, а те, кто вышел, вошли очень удачно. Не стоит слишком упиваться этим, теперь мы думаем о дерби«, — сказал главный тренер “Реала”.