41-летний Сычёв объяснил своё решение возобновить карьеру

«Возвращение в футбол? Буду стараться. В этом году “Иртыш” уже вылетел из розыгрыша, но в следующем — посмотрим. Почему нет? Как известно, у меня 130 голов, сейчас Ари забил один за “БроукБойз”, обогнал меня, нужно наверстать. Я своим игрокам уже сказал: “Если вы не отдадите голевой пас, вас в команде не будет”, — сказал Сычев на сессии в рамках форума “Азартные игры: отчисления на спорт”.