Гвардиола не согласен, что «Ман Сити» изменил стиль игры в АПЛ: «С “Арсеналом” играли не так, как с “Наполи”? #####, я действительно крут, если изменил абсолютно все за три

Пока я не уйду на пенсию, я бы хотел играть так, как хочу играть. Если говорить о принципах, то я предпочитаю, чтобы мы отбирали мяч высоко, много владели им, чтобы нарушать структуру соперника, и пытались наказывать его. Все всегда было так — и всегда будет так", — сказал Гвардиола.