Гвардиола не согласен, что «Ман Сити» изменил стиль игры в АПЛ: «С “Арсеналом” играли не так, как с “Наполи”? #####, я действительно крут, если изменил абсолютно все за три

Главный тренер «Манчестер Сити» отреагировал на заявления о том, что его команда стала больше играть от обороны в АПЛ.

Источник: Спортс"

"Когда мы выиграли Премьер-лигу, мы были скучной командой, да? Может, игроки в будущем смогут рассказать о том, сколько я изменил в этом сезоне. Возможно, именно они имеют право рассказать, действительно ли я изменил подход, потому что они на каждой встрече, каждом матче, каждом послематчевом разборе. Можно спросить у них.

Я думаю, что все совершенно то же самое. Совершенно. Мы играли не так, как против «Наполи»? Мы три дня спустя изменили свой стиль? ##### (блин — Спортс"), я действительно крут, если изменил абсолютно все за три дня! Я, должно быть, действительно, действительно хороший тренер!

Пока я не уйду на пенсию, я бы хотел играть так, как хочу играть. Если говорить о принципах, то я предпочитаю, чтобы мы отбирали мяч высоко, много владели им, чтобы нарушать структуру соперника, и пытались наказывать его. Все всегда было так — и всегда будет так", — сказал Гвардиола.