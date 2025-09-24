Бышовец о вызове Захаряна в сборную: «Важно.показать, что о нем не забыли. Арсен начал хоть немного играть в Испании»

Совершенно понятно объяснение тренера, что надо показать, что за Арсеном следят. Возможно, он и не попадет в окончательный список. Возможно, ему и не стоит сейчас ехать в сборную и лучше быть в клубе, чтобы сыграть с партнерами по команде и больше потренироваться с ними после травмы. Но показать ему, что о нем не забыли, важно.