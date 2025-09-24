Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Реал
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Broke Boys
0
:
Сокол
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ПСК
1
:
Урал
2
П1
X
П2

Бышовец о вызове Захаряна в сборную: «Важно.показать, что о нем не забыли. Арсен начал хоть немного играть в Испании»

Хавбек «Сосьедада» попал в расширенный состав на товарищеские матчи с Ираном и Боливией.

Источник: Спортс"

"Карпин совершенно правильно пытается проверить наших ребят из-за рубежа, давая им возможность сыграться с футболистами из РПЛ. Он старается держать легионеров в обойме, чтобы они не отрывались от атмосферы национальной команды. Поэтому логично, что Захарян получил вызов сразу, как только начал хоть немного играть за свой клуб в Испании.

Совершенно понятно объяснение тренера, что надо показать, что за Арсеном следят. Возможно, он и не попадет в окончательный список. Возможно, ему и не стоит сейчас ехать в сборную и лучше быть в клубе, чтобы сыграть с партнерами по команде и больше потренироваться с ними после травмы. Но показать ему, что о нем не забыли, важно.

Такой широкий список вполне нормальная ситуация для товарищеских матчей. Как правильно сказал Карпин, с учетом травм, которые могут случиться до октября, немало ребят может выпасть по здоровью, поэтому лучше переизбыток имен в списке, чем недостаток.

В целом тренерский штаб внес в расширенный состав почти всех лучших и здоровых на данный момент исполнителей. И будет интересно посмотреть, кто из них останется в окончательном списке", — сказал заслуженный тренер СССР.