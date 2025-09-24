Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
19:45
Мидтьюлланн
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.40
П2
4.60
Футбол. Лига Европы
19:45
ПАОК
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.97
П2
4.77
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Реал
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Broke Boys
0
:
Сокол
2
П1
X
П2

Николаев о фоле Дугласа Аугусто на Венделе: «Очевидный наступ. Карасев должен был вынести предупреждение»

Хавбек «Краснодара» сфолил в матче 9-го тур РПЛ с «Зенитом» (0:2) на полузащитнике Венделе.

— Дуглас Аугусто не получает желтую карточку за наступ, хотя кажется, что все более‑менее очевидно.

— Я о том же и говорю. Здесь виден очевидный наступ. Соответственно, здесь Карасев должен был вынести предупреждение, — сказал экс‑арбитр ФИФА.