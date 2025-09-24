Николаев о фоле Дугласа Аугусто на Венделе: «Очевидный наступ. Карасев должен был вынести предупреждение»

— Дуглас Аугусто не получает желтую карточку за наступ, хотя кажется, что все более‑менее очевидно.
— Я о том же и говорю. Здесь виден очевидный наступ. Соответственно, здесь Карасев должен был вынести предупреждение, — сказал экс‑арбитр ФИФА.
Хавбек «Краснодара» сфолил в матче 9-го тур РПЛ с «Зенитом» (0:2) на полузащитнике Венделе.
