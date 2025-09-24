Ричмонд
Моуринью об 1:1 с «Риу Аве»: «Не нравится, когда человек у монитора становится главным героем. У главного арбитра нет характера»

По ходу матча чемпионата Португалии главный судья Сержиу Гелью отменил гол «Бенфики» из-за фола защитника лиссабонского клуба Николаса Отаменди.

Источник: Спортс"

"Результат абсолютно несправедливый, потому что победить хотела только одна команда, а другая — сыграть вничью, но таков футбол.

Мне не нравится, когда человек у монитора [ассистент ВАР Педру Феррейра] становится главным героем. Если гол отменяют из-за того, что дергают за футболку… У него [главного арбитра матча] нет характера«, — сказал тренер “Бенфики”.

