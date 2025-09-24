Моуринью об 1:1 с «Риу Аве»: «Не нравится, когда человек у монитора становится главным героем. У главного арбитра нет характера»

"Результат абсолютно несправедливый, потому что победить хотела только одна команда, а другая — сыграть вничью, но таков футбол.
Мне не нравится, когда человек у монитора [ассистент ВАР Педру Феррейра] становится главным героем. Если гол отменяют из-за того, что дергают за футболку… У него [главного арбитра матча] нет характера«, — сказал тренер “Бенфики”.
