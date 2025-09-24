Николаев о пенальти ЦСКА после отскока Солдатенкову в руку от его же ноги: «Мяч летит даже не в ворота — улетает вверх. Жду объяснение»

Даже если брать это, то мне кажется, что мяч летит даже не в ворота, он улетает вверх. Я сам с нетерпением жду объяснение и решение. Потому что мы видели похожие эпизоды, когда‑то назначался пенальти, когда‑то нет. Я сам уже не знаю, какой правильный ответ, — сказал экс‑арбитр ФИФА.