Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Мидтьюлланн
0
:
Штурм
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.40
П2
4.50
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
ПАОК
0
:
Маккаби
0
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.60
П2
3.57
Футбол. Испания
20:00
Хетафе
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.20
X
2.89
П2
4.69
Футбол. Лига Европы
22:00
Бетис
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.65
П2
3.15
Футбол. Лига Европы
22:00
Брага
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.69
П2
3.35
Футбол. Лига Европы
22:00
Црвена Звезда
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.67
П2
2.65
Футбол. Лига Европы
22:00
Динамо З
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.64
П2
2.25
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.91
П2
6.40
Футбол. Лига Европы
22:00
Мальме
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.06
П2
6.20
Футбол. Лига Европы
22:00
Ницца
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.46
П2
2.30
Футбол. Испания
22:30
Атлетико
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.60
П2
7.30
Футбол. Испания
22:30
Реал Сосьедад
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.70
П2
5.10
Футбол. Кубок России
завершен
СКА-Хабаровск
0
:
Родина
3
П1
X
П2

Руни о Роналду: «Люди думают, что я ненавижу его, раз сказал, что Месси лучше. Но я люблю Криштиану — он абсолютный гений»

Напомним, что у англичанина и португальца случился конфликт на ЧМ-2006 во время матча сборных Англии и Португалии, когда огни оба выступали за «Манчестер Юнайтед». Позднее отношения бывших партнеров стали еще хуже после заявлений Уэйна о Криштиану в интервью.

Источник: Спортс"

"Люди думают, что я ненавижу его. Я его люблю. Я считаю, что он абсолютный гений, то, что он делает, просто невообразимо.

Я люблю Криштиану, и мне нравилось играть с ним. Думаю, люди даже не догадываются, насколько мы были близки.

Думаю, что только потому, что я сказал, что Месси лучше Роналду, люди думают, что мне не нравится Криштиану. Я люблю и Месси, мне нравится смотреть за его игрой — и только поэтому я так сказал. Потому что, мне кажется, Месси был немного лучше в плане игры, взаимодействия с партнерами и тому подобного.

Роналду — убийца [на поле]. Люди думают, что раз я сказал, что Месси лучше Роналду, то Криштиану мне не нравится и я говорю о нем свысока«, — сказал Руни в подкасте бывшего защитника и капитана “МЮ” Рио Фердинанда.

Скандал Руни-Роналду на ЧМ-2006: Криштиану требовал красную для партнера по «МЮ» и подмигивал скамейке, Уэйн не обижался.