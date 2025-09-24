Уэйн Руни: «Месси и Роналду — два лучших игрока всех времен. Мне просто нравится эта легкая особенность Лео»

Говорят: «О, Уэйн сказал, что Месси лучше Роналду». Меня постоянно об этом спрашивают. Я такой: «Да перестаньте!» Два лучших игрока всех времен. На мой взгляд, эти двое — лучшие из всех когда-либо игравших. Мне просто нравится эта легкая особенность Месси, вот и все.
Криштиану — настоящий гений в том, что он делает. Ему 40 лет. То, что он делает, невероятно, и я снимаю перед ним шляпу. Я не могу сказать о нем ни одного плохого слова«, — сказал Руни в подкасте бывшего защитника и капитана “МЮ” Рио Фердинанда.
