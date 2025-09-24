Уэйн Руни: «Месси и Роналду — два лучших игрока всех времен. Мне просто нравится эта легкая особенность Лео»

Криштиану — настоящий гений в том, что он делает. Ему 40 лет. То, что он делает, невероятно, и я снимаю перед ним шляпу. Я не могу сказать о нем ни одного плохого слова«, — сказал Руни в подкасте бывшего защитника и капитана “МЮ” Рио Фердинанда.