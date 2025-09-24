Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Хетафе
1
:
Алавес
1
Все коэффициенты
П1
4.60
X
5.40
П2
29.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Мидтьюлланн
1
:
Штурм
0
Все коэффициенты
П1
1.13
X
7.30
П2
88.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
ПАОК
0
:
Маккаби
0
Все коэффициенты
П1
6.00
X
1.43
П2
12.20
Футбол. Лига Европы
22:00
Бетис
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.60
П2
3.15
Футбол. Лига Европы
22:00
Брага
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.67
П2
3.55
Футбол. Лига Европы
22:00
Црвена Звезда
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.68
П2
2.95
Футбол. Лига Европы
22:00
Динамо З
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.64
П2
2.25
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.92
П2
6.60
Футбол. Лига Европы
22:00
Мальме
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.06
П2
5.90
Футбол. Лига Европы
22:00
Ницца
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.46
П2
2.35
Футбол. Испания
22:30
Атлетико
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.66
П2
7.80
Футбол. Испания
22:30
Реал Сосьедад
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.71
П2
5.20
Футбол. Кубок России
завершен
СКА-Хабаровск
0
:
Родина
3
П1
X
П2

Уэйн Руни: «Месси и Роналду — два лучших игрока всех времен. Мне просто нравится эта легкая особенность Лео»

"Люди могут предпочитать Месси или Роналду, но я не думаю, что их обоих можно оспаривать.

Источник: Спортс"

Говорят: «О, Уэйн сказал, что Месси лучше Роналду». Меня постоянно об этом спрашивают. Я такой: «Да перестаньте!» Два лучших игрока всех времен. На мой взгляд, эти двое — лучшие из всех когда-либо игравших. Мне просто нравится эта легкая особенность Месси, вот и все.

Криштиану — настоящий гений в том, что он делает. Ему 40 лет. То, что он делает, невероятно, и я снимаю перед ним шляпу. Я не могу сказать о нем ни одного плохого слова«, — сказал Руни в подкасте бывшего защитника и капитана “МЮ” Рио Фердинанда.

Руни о Роналду: «Люди думают, что я ненавижу его, раз сказал, что Месси лучше. Но я люблю Криштиану — он абсолютный гений».