Экс-арбитр Клаттенбург о финале Евро-2016: «Роналду в качестве поздравления схватил меня за лицо и попытался встряхнуть, когда я шел за медалью. Я такой: “Криштиану, убери руки, я в прямом эфире!”

Я поднимался по лестнице, чтобы забрать свою медаль, а он стоял на самом верху, как бы в знак почета. И вот, когда я проходил мимо, Роналду схватил меня за лицо и попытался встряхнуть — ну, знаете, в качестве поздравления. Я такой: «Роналду, убери руки от моего лица, я в прямом эфире!» — расскаал бывший арбитр в подкасте Beast Mode On.
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
2-й тайм
Хетафе
1
:
Алавес
1
Все коэффициенты
П1
4.60
X
5.15
П2
28.00
2-й тайм
Мидтьюлланн
1
:
Штурм
0
Все коэффициенты
П1
1.13
X
7.30
П2
88.00
2-й тайм
ПАОК
0
:
Маккаби
0
Все коэффициенты
П1
5.75
X
1.43
П2
12.00
Бетис
–
:
Ноттингем Форест
–
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.60
П2
3.15
Брага
–
:
Фейеноорд
–
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.67
П2
3.55
Црвена Звезда
–
:
Селтик
–
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.68
П2
2.95
Динамо З
–
:
Фенербахче
–
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.64
П2
2.25
Фрайбург
–
:
Базель
–
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.92
П2
6.60
Мальме
–
:
Лудогорец
–
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.06
П2
5.90
Ницца
–
:
Рома
–
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.46
П2
2.35
22:30
Атлетико
–
:
Райо Вальекано
–
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.66
П2
7.80
22:30
Реал Сосьедад
–
:
Мальорка
–
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.71
П2
5.20
завершен
СКА-Хабаровск
0
:
Родина
3
П1
X
П2