Экс-арбитр Клаттенбург о финале Евро-2016: «Роналду в качестве поздравления схватил меня за лицо и попытался встряхнуть, когда я шел за медалью. Я такой: “Криштиану, убери руки, я в прямом эфире!”

Я поднимался по лестнице, чтобы забрать свою медаль, а он стоял на самом верху, как бы в знак почета. И вот, когда я проходил мимо, Роналду схватил меня за лицо и попытался встряхнуть — ну, знаете, в качестве поздравления. Я такой: «Роналду, убери руки от моего лица, я в прямом эфире!» — расскаал бывший арбитр в подкасте Beast Mode On.