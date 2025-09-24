Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Хетафе
1
:
Алавес
1
Все коэффициенты
П1
4.60
X
5.15
П2
28.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Мидтьюлланн
1
:
Штурм
0
Все коэффициенты
П1
1.13
X
7.30
П2
88.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
ПАОК
0
:
Маккаби
0
Все коэффициенты
П1
5.75
X
1.43
П2
12.00
Футбол. Лига Европы
22:00
Бетис
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.60
П2
3.15
Футбол. Лига Европы
22:00
Брага
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.67
П2
3.55
Футбол. Лига Европы
22:00
Црвена Звезда
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.68
П2
2.95
Футбол. Лига Европы
22:00
Динамо З
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.64
П2
2.25
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.92
П2
6.60
Футбол. Лига Европы
22:00
Мальме
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.06
П2
5.90
Футбол. Лига Европы
22:00
Ницца
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.46
П2
2.35
Футбол. Испания
22:30
Атлетико
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.66
П2
7.80
Футбол. Испания
22:30
Реал Сосьедад
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.71
П2
5.20
Футбол. Кубок России
завершен
СКА-Хабаровск
0
:
Родина
3
П1
X
П2

Экс-арбитр Клаттенбург о финале Евро-2016: «Роналду в качестве поздравления схватил меня за лицо и попытался встряхнуть, когда я шел за медалью. Я такой: “Криштиану, убери руки, я в прямом эфире!”

«Мне повезло [работать] на двух крупных финалах Роналду в 2016 году, он выиграл Лигу чемпионов в составе “Реала” против “Атлетико”. Через месяц я судил финал чемпионата Европы — Португалия против Франции, — и он снова победил.

Источник: Спортс"

Я поднимался по лестнице, чтобы забрать свою медаль, а он стоял на самом верху, как бы в знак почета. И вот, когда я проходил мимо, Роналду схватил меня за лицо и попытался встряхнуть — ну, знаете, в качестве поздравления. Я такой: «Роналду, убери руки от моего лица, я в прямом эфире!» — расскаал бывший арбитр в подкасте Beast Mode On.