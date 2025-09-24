Эзе забил первый гол за «Арсенал» — в ворота «Порт Вейл» в Кубке Лиги. У вингера также 2 ассиста за 5 матчей

Эзе, купленный за 60+7,5 млн фунтов у «Кристал Пэлас», проводит пятый матч за «канониров». Ранее он отдал 2 результативных паса. Его подробная статистика — здесь.
Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
27-летний атакующий полузащитник сборной Англии на 8-й открыл счет в матче 3-го раунда Кубка английской лиги «Порт Вейл» — «Арсенал» (0:1, первый тайм).
Эзе, купленный за 60+7,5 млн фунтов у «Кристал Пэлас», проводит пятый матч за «канониров». Ранее он отдал 2 результативных паса. Его подробная статистика — здесь.
Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.