Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетико
1
:
Райо Вальекано
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
7.50
П2
23.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал Сосьедад
0
:
Мальорка
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.40
П2
5.94
Футбол. Лига Европы
перерыв
Бетис
1
:
Ноттингем Форест
2
Все коэффициенты
П1
9.00
X
4.50
П2
1.40
Футбол. Лига Европы
перерыв
Брага
0
:
Фейеноорд
0
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.45
П2
3.77
Футбол. Лига Европы
перерыв
Црвена Звезда
0
:
Селтик
0
Все коэффициенты
П1
2.66
X
2.70
П2
3.52
Футбол. Лига Европы
перерыв
Динамо З
1
:
Фенербахче
1
Все коэффициенты
П1
3.65
X
2.50
П2
2.85
Футбол. Лига Европы
перерыв
Фрайбург
1
:
Базель
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.28
П2
22.00
Футбол. Лига Европы
перерыв
Мальме
0
:
Лудогорец
2
Все коэффициенты
П1
9.75
X
5.70
П2
1.30
Футбол. Лига Европы
перерыв
Ницца
0
:
Рома
0
Все коэффициенты
П1
3.95
X
2.40
П2
2.81
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
0
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
СКА-Хабаровск
0
:
Родина
3
П1
X
П2

Ковач об игровом времени Беллингема в «Боруссии»: «Джоб очень талантлив, но пришел из 2-го дивизиона Англии — это большой скачок. В этом клубе не только хорошие зарплаты, но и высокая ко

В 6 матчах за дортмундский клуб полузащитник провел на поле 221 минуту из 540 возможных.

Источник: Спортс"

"Каждому хочется играть больше. Каждый хочет играть всегда и везде. Но тогда вам нужно было бы всего одиннадцать игроков. Контракт с этим клубом означает не только хорошую зарплату, но и чертовски высокую конкуренцию.

Джоб — очень талантливый игрок, но, очевидно, он пришел из второго английского дивизиона. У него большой потенциал, но он должен влиться в игру, потому что это большой скачок.

Я доволен его развитием. Нельзя допускать ошибку, оказывая слишком сильное давление, несмотря на имя. Думаю, это не пойдет парню на пользу. Нельзя ожидать, что игрок получит все, что хочет, за два месяца. Иногда молодым игрокам требуется до полугода, но я уверен, что это произойдет быстрее«, — сказал главный тренер “Боруссии” Дортмунд.