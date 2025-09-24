«Остановите геноцид, покажите Израилю красную карточку». Фанаты ПАОК вывесили баннеры на матче ЛЕ с «Маккаби» и принесли флаги Палестины

Отметим, что ПАОК за несколько часов до начала матча опубликовал в социальных сетях заявление, призывающее болельщиков избегать любых действий, которые могут привести к санкциям в отношении клуба: «Размещение баннеров, сообщений или флагов политического содержания может привести к серьезным санкциям для нашего клуба. Мы должны ответственно защищать нашу команду и не позволять ей играть без поддержки болельщиков».