Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетико
1
:
Райо Вальекано
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.40
П2
24.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал Сосьедад
0
:
Мальорка
0
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.00
П2
5.94
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Бетис
1
:
Ноттингем Форест
2
Все коэффициенты
П1
9.50
X
4.50
П2
1.40
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Брага
0
:
Фейеноорд
0
Все коэффициенты
П1
2.80
X
2.35
П2
4.05
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Црвена Звезда
0
:
Селтик
0
Все коэффициенты
П1
2.66
X
2.70
П2
3.52
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Динамо З
2
:
Фенербахче
1
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.60
П2
8.75
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Фрайбург
1
:
Базель
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.03
П2
23.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Мальме
0
:
Лудогорец
2
Все коэффициенты
П1
11.20
X
5.80
П2
1.30
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ницца
0
:
Рома
0
Все коэффициенты
П1
13.00
X
4.20
П2
2.86
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
0
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
СКА-Хабаровск
0
:
Родина
3
П1
X
П2

«Остановите геноцид, покажите Израилю красную карточку». Фанаты ПАОК вывесили баннеры на матче ЛЕ с «Маккаби» и принесли флаги Палестины

ПАОК, за который выступают россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев, сегодня дома сыграл вничью с «Маккаби» Тель-Авив (0:0) в 1-м туре общего этапа Лиги Европы.

Источник: Спортс"

Фанаты греческого клуба развернули на стадионе «Тумба» в Салониках несколько баннеров: «Остановите геноцид», «Покажите Израилю красную карточку».

Болельщики ПАОК также принесли флаги Палестины на трибуны.

Изображение: кадр из трансляции.

Отметим, что ПАОК за несколько часов до начала матча опубликовал в социальных сетях заявление, призывающее болельщиков избегать любых действий, которые могут привести к санкциям в отношении клуба: «Размещение баннеров, сообщений или флагов политического содержания может привести к серьезным санкциям для нашего клуба. Мы должны ответственно защищать нашу команду и не позволять ей играть без поддержки болельщиков».

Ранее сообщалось, что вопрос об отстранении Израиля вынесут на голосование исполкома УЕФА 23 сентября. Также вчера стало известно, что 8 экспертов ООН призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля «в ответ на продолжающийся геноцид на оккупированной палестинской территории». Позднее появилась информация о том, что УЕФА не будет исключать израильские команды из турниров.