Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетико
1
:
Райо Вальекано
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.10
П2
26.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал Сосьедад
0
:
Мальорка
0
Все коэффициенты
П1
1.93
X
2.90
П2
6.10
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Бетис
1
:
Ноттингем Форест
2
Все коэффициенты
П1
10.50
X
4.50
П2
1.40
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Брага
0
:
Фейеноорд
0
Все коэффициенты
П1
2.96
X
2.17
П2
4.40
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Црвена Звезда
0
:
Селтик
0
Все коэффициенты
П1
2.71
X
2.60
П2
3.77
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Динамо З
2
:
Фенербахче
1
Все коэффициенты
П1
1.53
X
3.60
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Фрайбург
1
:
Базель
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
6.10
П2
24.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Мальме
0
:
Лудогорец
2
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.00
П2
1.28
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ницца
0
:
Рома
1
Все коэффициенты
П1
62.00
X
12.00
П2
1.32
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
0
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
СКА-Хабаровск
0
:
Родина
3
П1
X
П2

Кузяев о переходе в «Рубин»: «Рад вернуться на родину — не нужно забывать свои корни. Вижу, что команда в каждой игре умирает на поле, равнодушных нет»

— Эмоции, естественно, положительные! Во-первых, я вернулся на родину — здесь, в Татарстане, я родился, в Набережных Челнах. Это мой родной регион. Я очень рад оказаться в этой команде. С главным тренером Рашидом Маматкуловичем [Рахимовым] я делал свои первые шаги в Премьер-лиге.

И когда появилась возможность снова с ним поработать, я согласился.

«Рубин» показывает очень стабильную и хорошую игру, все лидеры чемпионата отмечают, как непросто играть с казанской командой. И мне интересен этот вызов, хочется сделать этот новый шаг.

— У тебя есть знакомые в команде, ты хорошо знаешь тренера. Насколько этот фактор повлиял на твое решение?

— В первую очередь я отталкивался от спортивной составляющей. Я знаю Олега Иванова, Антона Швеца, был в сборной с Артуром Нигмауллиным. В первую очередь я смотрел на команду в целом. Естественно, ребята помогут мне в адаптации в команде и клубе. Думаю, моя адаптация не затянется слишком долго.

— Какие у тебя ожидания от перехода в «Рубин»?

— Хочется поскорее набрать кондиции, начать тренироваться с командой, потому что довольно много я пропустил. И хочется начать играть, побеждать вместе с командой, приносить очки. Кто знает, нашей команде по силам высокие цели. У «Рубина» есть хорошие шансы.

— У местной публики особое отношение к игрокам, которые из Татарстана. Твой переход вызывает положительные эмоции еще и потому что ты вернулся на родину.

— Я с нетерпением жду встречи с болельщиками «Рубина» на наших матчах. И также знакомства с местными жителями, это мой народ, ведь я татарин. Мне интересно пообщаться с ними, лучше узнать культуру, учить язык. Мои родители знают татарский язык, а я нет. Не нужно забывать свои корни.

Я смотрел матчи «Рубина» и вижу, что в каждой игре команда умирает на поле и нет равнодушных, как и говорит Рашид Маматкулович. Действительно хочется стать частью этого коллектива и тоже биться за эту команду и побеждать. Большое спасибо всем болельщикам за поддержку! — сказал Кузяев.