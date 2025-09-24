Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Атлетико
3
:
Райо Вальекано
2
Все коэффициенты
П1
1.04
X
15.00
П2
100.00
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Фейеноорд
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
3
:
Фенербахче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
2
:
Базель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
1
:
Лудогорец
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
1
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
0
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
СКА-Хабаровск
0
:
Родина
3
П1
X
П2

Гави после операции на колене: «Вернусь столько раз, сколько потребуется, чтобы защищать “Барсу” до самого конца»

21-летний полузащитник «Барселоны» и сборной Испании перенес операцию на колене после того, как консервативное лечение не дало результатов. Срок восстановления игрока оценивается примерно в 4−5 месяцев.

Источник: Спортс"

21-летний полузащитник «Барселоны» и сборной Испании перенес операцию на колене после того, как консервативное лечение не дало результатов. Срок восстановления игрока оценивается примерно в 4−5 месяцев. Ранее футболист пропустил около года из-за разрыва крестообразной связки на том же колене.

«Те, кто меня знают, знают, что я вернусь столько раз, сколько потребуется, чтобы защищать “Барсу” и своих [людей] до самого конца.

Настоящий чемпион рождается не в моменты успеха, а когда он поднимается после падения.

Спасибо всем за ваши слова поддержки и любви! Вперед «Барса»! ❤️‍??" — написал Гави.

Он опубликовал фото из больничной палаты с навестившими его партнерами по «Барсе» — Рональдом Араухо, Педри и Ламином Ямалем.

Фото: instagram.com/pablogavi.

Ох, Гави выбыл на 4−5 месяцев. Он подавлен, под вопросом даже ЧМ.