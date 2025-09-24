Гави после операции на колене: «Вернусь столько раз, сколько потребуется, чтобы защищать “Барсу” до самого конца»

21-летний полузащитник «Барселоны» и сборной Испании перенес операцию на колене после того, как консервативное лечение не дало результатов. Срок восстановления игрока оценивается примерно в 4−5 месяцев. Ранее футболист пропустил около года из-за разрыва крестообразной связки на том же колене.
«Те, кто меня знают, знают, что я вернусь столько раз, сколько потребуется, чтобы защищать “Барсу” и своих [людей] до самого конца.
Настоящий чемпион рождается не в моменты успеха, а когда он поднимается после падения.
Спасибо всем за ваши слова поддержки и любви! Вперед «Барса»! ❤️??" — написал Гави.
Он опубликовал фото из больничной палаты с навестившими его партнерами по «Барсе» — Рональдом Араухо, Педри и Ламином Ямалем.
Фото: instagram.com/pablogavi.
Ох, Гави выбыл на 4−5 месяцев. Он подавлен, под вопросом даже ЧМ.